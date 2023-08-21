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НовостиАвто21 августа 2023 16:51

«АвтоВАЗ» оснастит панорамными крышами автомобили Lada Vesta и Largus

«Точмаш-Авто» рассказал о предстоящих изменениях в комплектации Lada Vesta и Largus
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«АвтоВАЗ» оснастит панорамными крышами автомобили Lada Vesta и Largus. Фото: Lada

«АвтоВАЗ» оснастит панорамными крышами автомобили Lada Vesta и Largus. Фото: Lada

Автомобили Lada Vesta и Largus в будущем собираются оснастить панорамной крышей. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель компании «Точмаш-Авто», которая входит в концерн ТВЭЛ.

«Мы выиграли тендер на поставку различных автокомпонентов на конвейер АвтоВАЗа. В ближайшее время начнем отгрузку подрулевых переключателей, кнопок открывания багажника, различных датчиков, а также панорамных крыш», - приводит издание слова собеседника.

Ранее «Известия» сообщали о том, что АвтоВАЗ вновь собирается окрашивать автомобили эмалью с эффектом «металлик». Как уточнялось, первым автомобилем цвета «платина» с таким эффектом будет Lada Granta.

Тем временем, как передавал телеканал «360», менеджеры нескольких дилерских центров в Москве, а также в Подмосковье пожаловались на дефицит автомобилей Lada, в особенности седанов Granta в базовых комплектациях.