Электрокар везет на дачу!

Фото: Антон ГОРЧАКОВ

Так ли просто доехать до подмосковной дачи на электромобиле, как на электричке?

Отправляюсь в Рузу от Патриарших прудов по Новорижскому шоссе. Заряд кроссовера «Evolute» - 70%. Первый плюс электрокара: бесплатные парковки в любом районе столицы. Плюс второй: минимальный расход по городу.

До МКАДа заряд упал на несколько процентов, а на трассе показатели дисплея стали меняться резвее. Но запас достаточный, и ближайшую ЭЗС в Михалково проезжаю, не сбавляя скорости. Первая остановка – у деревни Котово на сетевой заправке. Электромобилисты ее хорошо знают, как и другие ЭЗС в регионе – все они есть в мобильном приложении на карте. Захожу в RS.ET, в личном кабинете бронирую зарядную сессию, подключаю коннектор.

Пока идет зарядка, захожу в кафе. Что удобно: как рассказал начальник отдела по развитию электрозарядной инфраструктуры «Россети Московский регион» Александр Салтыков, компания размещает свои станции только на заправках, где есть туалет, кафе, стоянка, площадка для отдыха. Ведь с нуля до 80% заряд поднимается около 20 минут.

В моем случае этого уровня он достиг в два раза быстрее, дальше скорость замедляется, поэтому отключаюсь и еду дальше. Деньги автоматически списались с привязанной карты.

Заправляться «до полного» во время поездок по Подмосковью нет смысла. Например, у «Россетей» в регионе 64 станции, а расстояние между соседними – максимум 50 км. До конца этого года компания установит еще около сотни быстрых ЭЗС.

Всего в Подмосковье действуют около 400 заправок разных брендов. В планах Министерства энергетики Московской области довести их количество в этом году до 500. В 2024 году на территории региона появятся еще 141 ЭЗС.

Больше сотни километров позади. В Рузе еще раз заезжаю на станцию, чтобы в воскресенье доехать до Москвы без остановок. Вывод: нет проблем ездить на электрокаре на дачу, где бы она ни была.