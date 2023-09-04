Владелец "Вкусно - и точка" Говор: McDonald’s рассчитывает вернуться в Россию

Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство американской компании McDonald’s рассчитывало вернуться в РФ, когда продавало свой российский бизнес. Об этом заявил владелец сети ресторанов "Вкусно - и точка" Александр Говор.

Говор сказал ТАСС, что в 2022 году руководство McDonald's продало бизнес именно ему, так как он уже показал себя в деле, руководя 25 ресторанами франчайзи в Сибири.

"Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", - сообщил владелец "Вкусно - и точка".

По словам Говора, в случае возвращения американцев на российский рынок контрольный пакет акций в сети РФ останется именно за ним.

"Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи", - уточнил предприниматель.

При этом владелец "Вкусно - и точка" сомневается, что McDonald’s вернется в Россию в прежнем формате.