Актера и комика Рассела Брэнда обвинили в изнасилованиях и домогательствах Фото: REUTERS

Британского актера и комика Расселла Брэнда, экс-супруга певицы Кэти Перри, обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, об этом сообщила газета The Sunday Times, опубликовав материалы с показаниями четырех женщин против Брэнда.

В статье отметили, что, по словам предполагаемых жертв актера, самой младшей из которых было 16 лет на момент начала их отношений, такие эпизоды имели место в период между 2006 и 2013 годами.

Брэнд назвал эти обвинения ложью и целенаправленной атакой со стороны господствующих в стране СМИ, которые он регулярно критикует, обвиняя в искажении фактов и конформизме.

Он признал, что длительное время был крайне неразборчив в половых связях и страдал зависимостью от наркотиков и секса. Однако, по его словам, никогда ни к чему не принуждал своих партнеров.

В настоящее время Брэнд ведет YouTube-канал общественно-политической тематики, где у него 6,6 миллионов подписчиков. СМИ Британии критикуют его за тиражирование взглядов сторонников экс-президента США Дональда Трампа, а также распространение конспирологических теорий о вакцинах против COVID-19.

Как писал сайт KP.RU, одной из наиболее успешных для актера Брэнда стала роль в лирической комедии «В пролете» («Forgetting Sarah Marshall» - 2008). Но этот американский комик больше прославился удалью молодецкой, чем своими ролями.

Он выиграл премию издания Sun «Бабник года» после того, как по слухам, переспал с 80 женщинами всего за один месяц. Брэнд, в отличие от коллег по цеху, не скрывал своих порочных увлечений: в мемуарах актер признался в пристрастии к героину и сексу.

Рассел Брэнд прошел курс лечения от сексуальной зависимости в филадельфийской клинике, что явно пошло ему на пользу. В 2010 годом он женился на Кэти Пэрри и теперь мечтает о детях: «Я действительно люблю детей. Я надеюсь, что в будущем стану папой. Кто знает, когда? Надеюсь, что уже скоро! В компании детей я отлично себя чувствую, с ними можно быть наиболее свободным!» – поделился исцелившийся сексоголик Брэнд.

Однако, в декабре 2011 года американская певица Кэти Перри и британский актер Рассел Брэнд расстались.