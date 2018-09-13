Картинки дня: 13 сентября 2018 года, четверг

В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с ракетами Tomahawk. Корабль направляется в Восточное Средиземноморье
В рамках проходящей в Нью-Йорке Недели высокой моды состоялся показ линии нижнего белья Savage X Fenty, созданной певицей Рианной
Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерских дистанциях Усэйн Болт поучаствовал в забеге в невесомости. Оригинальный ролик приурочен к рекламной кампании шампанского
Компания Apple на презентации в Купертино показала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr
Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» ослаб с третьей до второй категории
В Индии начинается фестиваль Ганеша-чатуртхи – это праздник, посвященный Ганеше, индийскому богу с головой слона. В Индии он проводится ежегодно и считается одним из важнейших и красочных праздников
Истребители НАТО осуществили тренировочный перехват транспортного самолета в небе над Европой
Неудачно разгрузился. Снимок сделан в африканской стране Мали
Президент России Владимир Путин посетил активный этап масштабных военных учений «Восток-2018» в Забайкалье