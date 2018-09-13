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Картинки дня: 13 сентября 2018 года, четверг

В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с ракетами Tomahawk. Корабль направляется в Восточное Средиземноморье

В рамках проходящей в Нью-Йорке Недели высокой моды состоялся показ линии нижнего белья Savage X Fenty, созданной певицей Рианной

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерских дистанциях Усэйн Болт поучаствовал в забеге в невесомости. Оригинальный ролик приурочен к рекламной кампании шампанского

Компания Apple на презентации в Купертино показала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» ослаб с третьей до второй категории

В Индии начинается фестиваль Ганеша-чатуртхи – это праздник, посвященный Ганеше, индийскому богу с головой слона. В Индии он проводится ежегодно и считается одним из важнейших и красочных праздников

Истребители НАТО осуществили тренировочный перехват транспортного самолета в небе над Европой

Неудачно разгрузился. Снимок сделан в африканской стране Мали

Президент России Владимир Путин посетил активный этап масштабных военных учений «Восток-2018» в Забайкалье
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Государственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходами
800 рейсов отменили в США из-за урагана «Флоренс»
Польша не будет поддерживать санкции Евросоюза против Венгрии
В Госдуме рассказали, когда Россия сможет отказаться от доллара
В МЭА допустили рост цен на выше 80 долларов за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана
Захарова прокомментировала реакцию МИД Великобритании на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей
Прокуратура Швеции задержала подозреваемого по делу о краже королевских регалий
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны
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Официальный курс доллара снизился на 94 копейки
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