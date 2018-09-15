Картинки дня: 15 сентября 2018 года, суббота

Глава Ассоциации Сенегала Propre ("чистый Сенегал") в костюме из пластиковых стаканчиков и мешков во время очистке пляжа в Дакаре во время Всемирного дня чистоты.

Женщина держит палестинский флаг во время акции протеста у израильско-газской границы.

Модели готовятся к закулисному показу Джаспера Конрана на Лондонской Неделе моды Women's в Лондоне

Разрушенный ураганом Флоренс дом в штате Северная Каролина.

Канал в Карлингфорд Лох в Северной Ирландии в то время, как солнце садится за холмы. Здесь пролегает граница Ирландской Республикой и Северной Ирландией (Великобритания).

Город Уилмингтон, Северная Каролина. Последствия урагана Флоренс: аварийные огни брошенного на затопленной дороге автомобиля продолжают мигать.

Футбольные фанаты зажгли файеры во время матча на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Волонтер убирает мусор с пляжа во французском городе Марселе во время Всемирного дня чистоты.

Гонконг приготовился к удару стихии - приближающемуся тайфуну Мангхут.