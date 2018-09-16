Картинки дня: 16 сентября 2018 года, воскресенье
Осенний велопарад прошел в Москве. Фото: Сергей Киселев/mskagency.ru
Последствия урагана "Мангкут" в Китае.
Современное искусство против наркотиков. Акцию провели лондонские художники.
Ураган "Флоренс" затопил штат Каролина в США.
Уборка урожая в республике Беларусь.
Модный показ в рамках "Fashion Week Women's" в Лондоне.
Марафон в Берлине.
Празднование Дня Независимости в Мексике.
«Бездоказательный выпад в адрес России»: посольство РФ в Швейцарии прокомментировало статью о «российских шпионах»