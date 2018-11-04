Картинки дня: 4 ноября 2018 года, воскресенье

На Тайване в городе Пиндун прошёл религиозный фестиваль сожжения лодки. Считается, что, сгорая, корабль приносит мир местным жителям
В китайском городе Чжухай состоялось авиашоу в рамках международного авиакосмического салона
В Москве открылась международная выставка собак, на нее съехались заводчики и любители-кинологи со всего мира
На Обводном канале в Санкт-Петербурге теперь плавает семиметровая надувная инсталляция. Макет Луны подготовили специально к предстоящему Фестивалю света.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии. На соревновании в Хельсинки россиянка заняла первые места в короткой и произвольной программе
Спасатели обнаружили оба двигателя разбившегося в Индонезии самолета
В канадской Оттаве прошел турнир по стрельбе тыквами
В Бельгии в храме Святого Петра и Павла в Сент-Юбере состоялось богослужение по случаю Дня животных
В индийском штате Джамму и Кашмир в горах выпал первый снег