Фото дня. Москва

В Гостином дворе в Москве открылась крупнейшая в мире авторская выставка «Искусство куклы — 2018». Тысячи художников со всего света готовили коллекции к этому событию

24 декабря в столице состоится конкурс красоты "Мисс Москва 2018". Сейчас 50 красавиц проходят строгий отбор и участвуют в ежедневных репетициях

Новогодняя елка высотой 3,5 метра из использованных билетов «Единый» появилась на станции метро «Тургеневская»

Промышленные альпинисты в костюмах символов 2018 и 2019 года (собаки и кабана) моют окна на одном из небоскребов Токио.

В Турции погибли девять человек в результате ЧП на железной дороге. Скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом, после чего задел пешеходный переход. В итоге сооружение обрушилось, два вагона состава сошли с рельсов и перевернулись

Участницы экскурсии для мам с колясками, организованной проектом "Мамаход" в Государственном Эрмитаже. "Мамаход" — это экскурсионный проект для мам в декрете, который совмещает в себе прогулку мамы с ребенком и экскурсию. ФОТО Петр Ковалев/ТАСС

Столица активно готовится к празднованию Нового года.

25 лет «Комсомольская правда» вручает футбольную премию «Джентльмен года». В 2018 году ее лауреатом стал полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин

"Желтые жилеты" смотрят телевизионное обращение президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал удовлетворить часть требований протестующих.

В Москве наградили победителей фестиваля «Созвездие мужества». Одну из наград получили спасатель-кинолог Юрий Мурушкин и его бордер-колли Акай, на счету которых участие в более 200 поисково-спасательных работах

Юные посетители одного из торговых центров в штате Пенсильвания, США, откровенно не рады встрече с местным Санта-Клаусом.

Несмотря на декабрь, сотни любителей паддл-бординга проплыли на своих досках по водам реки Сены в Париже.

В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль клоунов. Десятки артистов со всего мира радуют публику цирка на Фонтанке весёлыми номерами.

В Париже полицейские применили слезоточивый газ, водометы и броневики для разгона радикально настроенных протестующих.

Победитель сезона-2018 пилот Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон перед началом церемонии награждения Чемпионов мира по автомобильному спорту в Санкт-Петербурге.

Аукционный дом Bonhams выставил на торги эскизы костюмов Джона Молло для первого фильма киносаги "Звездные войны".

Акция протеста против стандартов красоты прошла у магазина Victoria’s Secret в Лондоне

Петербург стал местом проведения генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA). На Дворцовой площади выставили болид Mercedes, на котором Льюис Хэммилтон стал чемпионом "Формулы-1" и одну из Тойот, победивших в Кубке мира по ралли.

В Москве прошло вручение премии "Событие года" от журнала "Кинорепортер". Награду в номинации "Хит года" получил Филипп Киркоров с песней "Цвет настроения - синий"

Президент России Владимир Путин наградил победителей конкурса «Доброволец России-2018», собравшихся на форум в Москве.

Белый медведь развлекается с мячиком в зоопарке немецкого Гельзенкирхена

Полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич получил "Золотой мяч", ежегодно вручаемый лучшему футболисту года в Европе.

Самая дорогая рождественская елка установлена в Мюнхене. Она появилась в офисе компании, которая занимается торговлей драгоценными металлами и представляет собой пирамиду, сложенную из золотых монет

Собака-компаньон Салли, верно служившая бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему, у гроба политика в его родном Хьюстоне.

В Лондоне состоялся традиционный забег Санта-Клаусов, в котором приняли участие несколько тысяч человек

Космонавт Олег Кононенко прощается с близкими перед длительной экспедицией на Международную космическую станцию. Новый экипаж отправится на орбиту 3 декабря

В Москве вручили премии «Песня года 2018». Поп-король Филипп Киркоров и «золотой голос России» Николай Басков порадовали зрителей своим провокационным номером на песню «Ибица»

Во многих африканских странах альбиносы подвергаются насмешкам и издевательствам, и даже становятся жертвами суеверий. Чтобы привлечь внимание к проблемам таких людей, в столице Кении проводят единственный в своем роде конкурс красоты среди альбиносов

На Аляске произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от столицы штата Анкориджа