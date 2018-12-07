Картинки дня: 8 декабря 2018 года, суббота

Французские студенты вышли на улицы Парижа, протестуя против реформы высшего образования.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует собравшихся на съезде Христианско-демократического союза.

Актер проверяет грим перед выходом на сцену в индийском городе Кочи.

Восемнадцать человек стали жертвами атаки боевиков-исламистов в Демократической республике Конго.

Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашел в порт Севастополя.

У здания Верховной рады в Киеве радикалы потребовали разорвать дипломатические отношения с Россией.

Любительница плавания в ледяной воде покоряет полынью близ китайского города Шэньян.

Сотни пингвинов, изготовленных из перерабатываемых материалов, появились на одной из площадей столицы Чили в рамках акции экологов.

Дождь в палаточном лагере мигрантов из стран Центральной Америки, которые пытаются проникнуть на территорию США из Мексики.