Фотогалереи
Картинки дня: 8 декабря 2018 года, суббота

Французские студенты вышли на улицы Парижа, протестуя против реформы высшего образования.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует собравшихся на съезде Христианско-демократического союза.

Актер проверяет грим перед выходом на сцену в индийском городе Кочи.

Восемнадцать человек стали жертвами атаки боевиков-исламистов в Демократической республике Конго.

Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашел в порт Севастополя.

У здания Верховной рады в Киеве радикалы потребовали разорвать дипломатические отношения с Россией.

Любительница плавания в ледяной воде покоряет полынью близ китайского города Шэньян.

Сотни пингвинов, изготовленных из перерабатываемых материалов, появились на одной из площадей столицы Чили в рамках акции экологов.

Дождь в палаточном лагере мигрантов из стран Центральной Америки, которые пытаются проникнуть на территорию США из Мексики.
Новости 24
Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение
Рыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млн
Канадские ВМС за год перехватили у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина
В сети появилось видео с места давки в итальянском клубе
Апелляционный суд в США оставил в силе запрет на исполнение указа Трампа
В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei
Кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд
В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Трамп и Тиллерсон обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Погода в Москве на 8 декабря 2018 года: температура воздуха опустится до -6 градусов