Картинки дня: 8 декабря 2018 года, суббота

Французские студенты вышли на улицы Парижа, протестуя против реформы высшего образования.
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует собравшихся на съезде Христианско-демократического союза.
Актер проверяет грим перед выходом на сцену в индийском городе Кочи.
Восемнадцать человек стали жертвами атаки боевиков-исламистов в Демократической республике Конго.
Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашел в порт Севастополя.
У здания Верховной рады в Киеве радикалы потребовали разорвать дипломатические отношения с Россией.
Любительница плавания в ледяной воде покоряет полынью близ китайского города Шэньян.
Сотни пингвинов, изготовленных из перерабатываемых материалов, появились на одной из площадей столицы Чили в рамках акции экологов.
Дождь в палаточном лагере мигрантов из стран Центральной Америки, которые пытаются проникнуть на территорию США из Мексики.