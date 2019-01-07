Картинки дня: 8 января 2019 года, вторник

Захватившие государственную радиостанцию бойцы республиканской гвардии Габона заявили о создании "Национального совета по восстановлению" и призвали народ страны поддержать восстание против президента.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел рождественскую службу в храме Христа Спасителя.
Создатели фильма "Богемская рапсодия" получили приз "Золотой глобус" за лучшую кинокартину года.
Международный ралли-марафон "Дакар"-2019 стартовал на территории Перу.
Правительство США частично не работает с 22 декабря из-за того, что демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Президент Путин прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Невеста ждет начала массовой церемонии бракосочетания в городе Карачи.
В Индии не утихают протесты после решения Верховного суда, разрешившего женщинам возраста от 10 до 50 лет посещать святейшие места индуизма.
Последствия тропического урагана "Пабук", обрушившегося на Таиланд.