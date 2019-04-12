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Картинки дня: 12 апреля 2019 года, пятница

Мужчина делает растяжку на пляже Рио-Де-Жанейро, который забит мусором после сильных дождей в регионе.

Компания SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy, которая успешно вывела спутник связи и вернула все три блока первой ступени на землю.

Юный фанат футбольного клуба "Бенфика" перед началом игры Лиги Европы УЕФА.

Президент Трамп провел в Белом доме встречу с ветеранами Второй мировой войны.

Женская сборная России обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею со счетом 3:0.

Компания Renault представила новый купе-кроссовер Arkana для российского рынка.

Женщина проходит по брусчатке Красной площади в дождливый день.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был направлен решением суда из СИЗО под домашний арест.

У стен посольства Германии в Киеве прошел пикет с требованием оставить в силе антироссийские санкции.
Новости 24
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