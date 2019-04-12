Картинки дня: 12 апреля 2019 года, пятница

Мужчина делает растяжку на пляже Рио-Де-Жанейро, который забит мусором после сильных дождей в регионе.
Компания SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy, которая успешно вывела спутник связи и вернула все три блока первой ступени на землю.
Юный фанат футбольного клуба "Бенфика" перед началом игры Лиги Европы УЕФА.
Президент Трамп провел в Белом доме встречу с ветеранами Второй мировой войны.
Женская сборная России обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею со счетом 3:0.
Компания Renault представила новый купе-кроссовер Arkana для российского рынка.
Женщина проходит по брусчатке Красной площади в дождливый день.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был направлен решением суда из СИЗО под домашний арест.
У стен посольства Германии в Киеве прошел пикет с требованием оставить в силе антироссийские санкции.