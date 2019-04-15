Картинки дня: 15 апреля 2019 года, понедельник

Испанский актер Антонио Бандерас принял участие в шествии в честь Вербного (пальмового) воскресенья, которое накануне отметили католики

В бразильском Сан-Пауло прошли состязания Red Bull Soapbox Race, в которых гонщики-любители соревнуются на самостоятельно собранных безмоторных болидах

В зоопарке кипрского Пафоса родился котенок белого льва

Зимний сезон лыжники и сноубордисты Красноярска закрыли веселым праздником "Горнолужник"

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека

Пётр Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве провёл предвыборные «дебаты». Его оппонент Владимир Зеленский не приехал, так как ранее неоднократно называл другую дату

Российские корабли установили постоянное наблюдение за эсминцем ВМФ США "Росс", вошедшим в акваторию Черного моря

В пригороде Каира Гизе прошел красочный забег. Спортсмены, осыпаемые сухими красками состязались на дистанции в 2,5 километра

Чемпионат мира по хоккею завершился в Финляндии в воскресенье победой сборной США. Российская команда в итоге заняла четвертое место