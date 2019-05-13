Картинки дня: 13 мая 2019 года, понедельник

Футболистов питерского "Зенита" после победной игры на домашнем стадионе против ЦСКА наградили золотыми медалями и чемпионским кубком. Артем Дзюба отпраздновал победу в чемпионате вместе со своим сыном

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019. Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса в Тель-Авиве

Сборная России по хоккею во втором матче на чемпионате мира в Братиславе обыграла команду Австрии, игра завершилась со счетом 5:0

Действующий и пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал третью победу в сезоне-2019, выиграв Гран При Испании

Президент Турции Эрдоган позирует в ретро-трамвая в Стамбуле на площади Таксим

В Каннах идет подготовка к Международному кинофестивалю, открытие которого состоится уже завтра

У мусульман всего мира проходит священный месяц Рамадан. Снимок сделан в Каире

Активисты провели пикет на Корабельной набережной Владивостока в защиту косаток и белух. Участники акции растянули баннер с 3D рисунком косатки, разрывающей сети, который уже стал символом борьбы за свободу узников «китовой тюрьмы»