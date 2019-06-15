Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
Юлия Пересильд
Юрий Стоянов
Максим Виторган
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
На «Кинотавре» выступила со своей группой Юлия Пересильд
Кинофестиваль "Кинотавр". День шестой