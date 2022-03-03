Картинки дня: 1 марта 2022 года, вторник

В Токио проходит фестиваль цифрового искусства
10 человек погибли в результате наводнения на восточном побережье Австралии
Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро перенесен на конец апреля из-за пандемиии COVID-19
В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли не менее пяти человек
Песчаная буря накрыла Парагвай
В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов
Российско-украинские переговоры прошли в Белоруссии
Инсталяция из пластиковых бутылок в кенийской столице
В Горловке в результате обстрелов ВСУ с начала суток ранены 16 мирных жителей