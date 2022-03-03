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1 марта 2022 6:51

Картинки дня: 1 марта 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В Токио проходит фестиваль цифрового искусства

В Токио проходит фестиваль цифрового искусства

10 человек погибли в результате наводнения на восточном побережье Австралии

10 человек погибли в результате наводнения на восточном побережье Австралии

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро перенесен на конец апреля из-за пандемиии COVID-19

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро перенесен на конец апреля из-за пандемиии COVID-19

В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли не менее пяти человек

В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли не менее пяти человек

Песчаная буря накрыла Парагвай

Песчаная буря накрыла Парагвай

В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов

Российско-украинские переговоры прошли в Белоруссии

Российско-украинские переговоры прошли в Белоруссии

Инсталяция из пластиковых бутылок в кенийской столице

Инсталяция из пластиковых бутылок в кенийской столице

В Горловке в результате обстрелов ВСУ с начала суток ранены 16 мирных жителей

В Горловке в результате обстрелов ВСУ с начала суток ранены 16 мирных жителей