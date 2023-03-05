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5 марта 2023 10:52

Возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены в связи с 70-й годовщиной со дня его смерти

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ