Картинки дня: 21 мая 2023 года, воскресенье

Фестиваль лотосовых фонарей в Сеуле в предверии празднования Дня рождения Будды
Актриса Сальма Хайек на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на 76-м Каннском кинофестивале
Саудовские астронавты Райана Барнауи и Али Аль Карни отправляются на Международную космическую станцию 21 мая 2023 года. При этом Райана Барнауи станет первой арабской женщиной на орбите Земли
В Канаде из-за аномальной жары бушуют лесные пожары
Из-за наводнения на северо-востоке Италии эвакуировано более 36 тысяч человек
В Греции стартовали парламентские выборы
Как минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре
Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме
Бахмут полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер»