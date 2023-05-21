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21 мая 2023 9:44

Картинки дня: 21 мая 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Фестиваль лотосовых фонарей в Сеуле в предверии празднования Дня рождения Будды

Фестиваль лотосовых фонарей в Сеуле в предверии празднования Дня рождения Будды

Актриса Сальма Хайек на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на 76-м Каннском кинофестивале

Актриса Сальма Хайек на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на 76-м Каннском кинофестивале

Саудовские астронавты Райана Барнауи и Али Аль Карни отправляются на Международную космическую станцию 21 мая 2023 года. При этом Райана Барнауи станет первой арабской женщиной на орбите Земли

Саудовские астронавты Райана Барнауи и Али Аль Карни отправляются на Международную космическую станцию 21 мая 2023 года. При этом Райана Барнауи станет первой арабской женщиной на орбите Земли

В Канаде из-за аномальной жары бушуют лесные пожары

В Канаде из-за аномальной жары бушуют лесные пожары

Из-за наводнения на северо-востоке Италии эвакуировано более 36 тысяч человек

Из-за наводнения на северо-востоке Италии эвакуировано более 36 тысяч человек

В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции стартовали парламентские выборы

Как минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре

Как минимум 12 человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре

Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме

Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме

Бахмут полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер»

Бахмут полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер»