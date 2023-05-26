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26 мая 2023 15:07

В Москве проходит международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

Иван МАКЕЕВ
В Москве проходит международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве проходит международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».

В Москве открылась международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва».