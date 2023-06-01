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6 июня 2023 10:30

Картинки дня: 6 июня 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Всемирная конференция для разработчиков Apple WWDC 2023 начала свою работу в Купертино

Всемирная конференция для разработчиков Apple WWDC 2023 начала свою работу в Купертино

Олаф Шольц посетил учения ВМС Германии в Балтийском море

Олаф Шольц посетил учения ВМС Германии в Балтийском море

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror

Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror

В Европе проходят мероприятия по случаю 79-й годовщины высадки союзников в Нормандии

В Европе проходят мероприятия по случаю 79-й годовщины высадки союзников в Нормандии

Последствия обстрела Каховской ГЭС

Последствия обстрела Каховской ГЭС

Байден принял в Белом доме футбольную команду Kansas City Chiefs

Байден принял в Белом доме футбольную команду Kansas City Chiefs

В Крым на отдых приехала первая группа детей из Белгородской области

В Крым на отдых приехала первая группа детей из Белгородской области