Картинки дня: 6 июня 2023 года, вторник

Всемирная конференция для разработчиков Apple WWDC 2023 начала свою работу в Купертино
Олаф Шольц посетил учения ВМС Германии в Балтийском море
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror
В Европе проходят мероприятия по случаю 79-й годовщины высадки союзников в Нормандии
Последствия обстрела Каховской ГЭС
Байден принял в Белом доме футбольную команду Kansas City Chiefs
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