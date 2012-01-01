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Дистанционное обучение не даст школьникам возможности расслабиться. Современные технологии позволяют перевести почти все этапы учебного процесса в удаленный формат
Софья Никифорова
Автор «КП»
В целях предотвращения коронавирусной инфекции во многих регионах России введен режим свободного посещения школ. А все московские школы с 21 февраля по 12 апреля в обязательном порядке закрываются на карантин. Но ученики напрасно обрадовались внезапно продленным каникулам: они будут продолжать учебу дистанционно.

Как перейти на дистанционное обучение

Практически во всех школах уже давно введена система электронных журналов, с помощью которых учащиеся получают задания. В основном учителя дают домашние задания, которые нужно вовремя высылать через специальный чат в электронном журнале.

Иногда преподаватель организовывает видеоурок. В этом случае он заранее предупреждает всех учеников через Google Hangouts Meet. Для этого каждый ученик должен зарегистрироваться, зайти через общую школьную почту и указать в своем аккаунте фамилию и инициалы. Важный момент: урок по видеосвязи по правилам может начинаться не раньше, чем с 10.35 утра (то есть с третьего урока).

Все устанавливают микрофон, камеру (например, если проводится самостоятельная работа и учителю нужно следить за учениками). Камеру можно включать только по одному, чтобы система не сломалась. Видеосвязь можно также включать со смартфона.

Однако массовый переход на дистанционный формат нельзя назвать гладким: из-за неожиданно большой нагрузки электронный журнал дает сбой, ученики периодически сталкиваются с техническими неполадками. Но в этих случаях тоже есть решение: пока специалисты устраняют возникающие проблемы, школьникам помогут специальные приложения, которые можно скачать на мобильный телефон.

Начальная школа

Введение полного карантина прежде всего волнует работающих родителей учеников, которым не с кем оставить ребенка дома. И для таких случаев в школах создаются специальные дежурные группы численностью до 12 человек, которые будут работать с самого утра по принципу продленки. Столовые во время карантина, к сожалению, будут закрыты, поэтому вопрос питания родителям придется решать самостоятельно. Также на время ограничений не будут работать все дополнительные секции и кружки в школах.

Старшие классы

Старшеклассники в основном проходят часть предметов заочно, и поэтому в их случае с дистанционным обучением все несколько проще. Если ученик заочно проходит какой-либо предмет, то к видеоурокам по нему подключаться не нужно. Также не нужно отправлять домашнее задание через электронный журнал, так как по заочным предметам своя программа.

Для старших классов главной новостью стали изменения в расписании проведения ЕГЭ. Досрочная сдача экзамена, которая была запланирована на период с 20 марта по 13 апреля, отменена. 16 апреля на заседании координационного совета при правительстве Российской Федерации по противодействию распространения коронавирусной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что даты досрочного проведения экзамена будут перенесены. Однако во вторник 17 апреля стало известно, что Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проект приказа, в котором говорится об отмене проведения досрочных ЕГЭ и ОГЭ. Документ можно посмотреть на федеральном портале.

Популярные вопросы и ответы

Какой закон регламентирует дистанционное обучение?

Дистанционное обучение в России в настоящий момент регулирует Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Часто понятия «дистанционное обучение» и «электронное обучение» приравниваются друг к другу. Но вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон об образовании разграничил их.

Электронное обучение предполагает работу с информацией, которая содержится в базах данных, и использование информационных технологий для ее обработки и передачи между учителями и учениками.

Дистанционное обучение производится при помощи информационно- телекоммуникационной сети, через которую учащиеся и учителя взаимодействуют друг с другом.

В соответствии с Методическими рекомендациями, изданными Минпросвещения, каждая образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным программам с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ или положение) об организации дистанционного обучения, в котором регламентирует порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведения промежуточного и итогового контроля по всем учебным дисциплинам.

Образовательная организация также формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждому предмету, информирует учеников и их родителей о дистанционном обучении, обеспечивает учет результатов учебного процесса в электронной форме.

Выбор родителями (или законными представителями) формы дистанционного обучения по образовательной программе должно быть подтверждено документально подачей письменного заявления.

Полный список методических рекомендаций есть в открытом доступе в интернете.
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Платно или бесплатно обучают дистанционно?

В период карантина дистанционное обучение бесплатно для учеников во всех государственных школах. Однако если говорить о работе школ в штатном режиме, то федеральной программы внедрения дистанционного обучения на сегодняшний момент нет.

Как организована система обучения при коронавирусе?

Минпрорсвещения направило во все регионы Российской Федерации методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Общеобразовательным учреждениям на время карантина рекомендовано проводить занятия на школьном портале или другом сервисе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.

Существуют порталы, в которых выложены все уроки по школьной программе. Один из наиболее известных — Российская электронная школа. На портале представлены интерактивные уроки от лучших учителей нашей страны по всей школьной программе с 1 по 11 класс. На сайте собраны более 120 задач, видеоуроки, тематические курсы, а также каталог концертов, фильмов и музеев.

Еще один известный сайт - «Московская электронная школа». Портал представляет собой сборник тестов и электронных учебников, а также интерактивные сценарии уроков. Это открытая платформа, доступная всем, и ее высоко оценили многие пользователи. На сайте ученики имеют возможность проверить свои ошибки, общаться с учителями, выполнять домашние задания, изучать все необходимые материалы для подготовки к уроку, прорешать контрольные и тесты. Платформа удобно тем, что ее можно легко открывать с любых устройств.

Учащимся младших классов подойдет сервис «Яндекс.Учебник». На портале собрано более 35 000 заданий по русскому языку и математике различного уровня сложности для школьников первого - пятого классов.

Учителям будет интересен ресурс «ЯКласс», с помощью которого они смогут проверить, успешно ли школьники усвоили материал. Большим плюсом является то, что пользоваться сервисом очень просто.

Сайт Учи.ру ( поможет наиболее безболезненно перевески обучение в дистанционный формат. Ученики найдут на портале интерактивные курсы по всем основным предметам. Учителям будут полезны тематические вебинары по дистанционному обучению. Сервис позволяет работать над ошибками учеников, обеспечить каждому индивидуальный подход, а также показывает прогресс школьников в личном кабинете. Кроме того, в личных кабинетах есть специальный внутренний чат.

Сбербанком была создана Платформа новой школы, которая поможет выстроить дистанционный учебный процесс с максимальной эффективностью.

Всем известное издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным учебно-методическим комплексам, входящим в Федеральный перечень. Важно, что для работы с учебными пособиями не нужен интернет.

Специальная система «Маркетплейс образовательных услуг» открывает бесплатный доступ к учебной литературе, интерактивным образовательным материалам, электронным книгам, а также обучающим курсам и видео. В наполнении платформы участвуют ведущие российские компании. Среди них - «1С», «Яндекс», «Скайенг», ортал «Учи.ру», издательство «Просвещение» и многие другие.

Онлайн школа Фоксфорд, онлайн школа английского языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru открыли бесплатный доступ к своим платформам. Причем важно отметить, что занятия проводят преподаватели ведущих вузов России, среди которых МГУ, Высшая школа экономики, МФТИ и другие.

Учитывая то, что современные школьники в большинстве своем активно пользуются социальными сетями, учителя вполне могут ис пользовать для проведения дистанционных уроков, например, сеть «ВКонтакте».

Кроме того, ресурс «Мои достижения» открыл расширенный доступ к своим функциям. Ученики с 1 по 11 класс найдут на этой платформе большой выбор диагностик по школьным предметам, а также различным тематикам.

Активные школьники могут воспользоваться сайтом «Олимпиум», на котором собрано более 72 школьных олимпиад.

Нельзя обойти стороной телеканал Мособртв, где в режиме прямой трансляции моно увидеть уроки и школьное расписание.

Старшеклассников может заинтересовать профориентацинный портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность попробовать себя в различных специальностях на базе школьного образования.

Для тех, кто перешел на ступень среднего профессионального образования или готовится к этому, открыт бесплатный доступ на платформе Союза «молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», официального оператора международного движения WorldSkills International.

Но как же ученикам отчитываться о проделанной работе во время дистанционного обучения в школе? Основных вариантов два: либо учащиеся выполняют домашнее задание в письменной форме и отправляют фотографии в прикреплённый к электронному журналу чат, либо учителя составляют задания на специальных сайтах — moodle, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ. Последние два сайта не только облегчат задачу ученикам, находящимся на дистанционном обучении в школе, но и помогут им подготовиться к экзаменам. Есть и еще вариант: школьникам вышлют задания, выполнение которых будет проверено контрольной работой по завершении карантина.
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Все возникающие вопросы ежедневно помогает решить рабочая группа по взаимодействию и координации с региональными органами управления образованием, созданная Рособрнадзором и Минпросвещения России.

Горячая линия по координации и поддержке региональных и муниципальных органов управления образованием и руководитеелй образовательных организаций: +7 (495) 984-89-19. Горячая линия методической поддержки учителей и родителей: +7 (800) 200-91-85 (круглосуточно в режиме 24/7).

Минпросвещения совместно с Mail.ru Group организовали комплекс мер, которые помогут школам быстро и легко перевести обучение в дистанционный формат. На время дистанционного обучения в регионах образовательные порталы GeekBrains, Skillbox и школа программирования «Алгоритмика» откроют ученикам бесплатный доступ к онлайн курсам. Также Mail.ru Group организовала специальные горячие линии для учителей в соцсетях.

Одноклассники подготовили подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети. В официальном сообществе Минпросвещерния России «Мы учителя!» организуется call-центр на базе видеозвонков в Одноклассниках. Кроме того, служба поддержки Одноклассников откроет дополнительную выделенную линию для консультации учителей по вопросам дистанционного обучения.

Помимо этого, в сообществах «Mail.ru Group для образования» ВКонтакте и Одноклассниках каждый день будет обновляться информация о сервисах компании для дистанционного обучения.

Команда ВКонтакте подготовила развернутые рекомендации для учителей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно отслеживать новости для образовательных учреждений, а агенты техподдержки быстро ответят на все возникающие вопросы.

А как вы переносите карантин? С какими сложностями сталкивались?Поделитесь в комментариях:

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