Минпрорсвещения направило во все регионы Российской Федерации методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Общеобразовательным учреждениям на время карантина рекомендовано проводить занятия на школьном портале или другом сервисе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.
Существуют порталы, в которых выложены все уроки по школьной программе. Один из наиболее известных — Российская электронная школа
. На портале представлены интерактивные уроки от лучших учителей нашей страны по всей школьной программе с 1 по 11 класс. На сайте собраны более 120 задач, видеоуроки, тематические курсы, а также каталог концертов, фильмов и музеев.
Еще один известный сайт - «Московская электронная школа»
. Портал представляет собой сборник тестов и электронных учебников, а также интерактивные сценарии уроков. Это открытая платформа, доступная всем, и ее высоко оценили многие пользователи. На сайте ученики имеют возможность проверить свои ошибки, общаться с учителями, выполнять домашние задания, изучать все необходимые материалы для подготовки к уроку, прорешать контрольные и тесты. Платформа удобно тем, что ее можно легко открывать с любых устройств.
Учащимся младших классов подойдет сервис «Яндекс.Учебник»
. На портале собрано более 35 000 заданий по русскому языку и математике различного уровня сложности для школьников первого - пятого классов.
Учителям будет интересен ресурс «ЯКласс»
, с помощью которого они смогут проверить, успешно ли школьники усвоили материал. Большим плюсом является то, что пользоваться сервисом очень просто.
Сайт Учи.ру
( поможет наиболее безболезненно перевески обучение в дистанционный формат. Ученики найдут на портале интерактивные курсы по всем основным предметам. Учителям будут полезны тематические вебинары по дистанционному обучению. Сервис позволяет работать над ошибками учеников, обеспечить каждому индивидуальный подход, а также показывает прогресс школьников в личном кабинете. Кроме того, в личных кабинетах есть специальный внутренний чат.
Сбербанком была создана Платформа новой школы
, которая поможет выстроить дистанционный учебный процесс с максимальной эффективностью.
Всем известное издательство «Просвещение»
предоставляет бесплатный доступ к электронным учебно-методическим комплексам, входящим в Федеральный перечень. Важно, что для работы с учебными пособиями не нужен интернет.
Специальная система «Маркетплейс образовательных услуг»
открывает бесплатный доступ к учебной литературе, интерактивным образовательным материалам, электронным книгам, а также обучающим курсам и видео. В наполнении платформы участвуют ведущие российские компании. Среди них - «1С», «Яндекс», «Скайенг», ортал «Учи.ру», издательство «Просвещение» и многие другие.
Онлайн школа Фоксфорд, онлайн школа английского языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru
открыли бесплатный доступ к своим платформам. Причем важно отметить, что занятия проводят преподаватели ведущих вузов России, среди которых МГУ, Высшая школа экономики, МФТИ и другие.
Учитывая то, что современные школьники в большинстве своем активно пользуются социальными сетями, учителя вполне могут ис пользовать для проведения дистанционных уроков, например, сеть «ВКонтакте».
Кроме того, ресурс «Мои достижения»
открыл расширенный доступ к своим функциям. Ученики с 1 по 11 класс найдут на этой платформе большой выбор диагностик по школьным предметам, а также различным тематикам.
Активные школьники могут воспользоваться сайтом «Олимпиум»
, на котором собрано более 72 школьных олимпиад.
Нельзя обойти стороной телеканал Мособртв
, где в режиме прямой трансляции моно увидеть уроки и школьное расписание.
Старшеклассников может заинтересовать профориентацинный портал «Билет в будущее»
, где размещены видеоуроки и есть возможность попробовать себя в различных специальностях на базе школьного образования.
Для тех, кто перешел на ступень среднего профессионального образования или готовится к этому, открыт бесплатный доступ на платформе Союза «молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», официального оператора международного движения WorldSkills International
.
Но как же ученикам отчитываться о проделанной работе во время дистанционного обучения в школе? Основных вариантов два: либо учащиеся выполняют домашнее задание в письменной форме и отправляют фотографии в прикреплённый к электронному журналу чат, либо учителя составляют задания на специальных сайтах — moodle, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ. Последние два сайта не только облегчат задачу ученикам, находящимся на дистанционном обучении в школе, но и помогут им подготовиться к экзаменам. Есть и еще вариант: школьникам вышлют задания, выполнение которых будет проверено контрольной работой по завершении карантина.