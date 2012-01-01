Практически во всех школах уже давно введена система электронных журналов, с помощью которых учащиеся получают задания. В основном учителя дают домашние задания, которые нужно вовремя высылать через специальный чат в электронном журнале.



Иногда преподаватель организовывает видеоурок. В этом случае он заранее предупреждает всех учеников через Google Hangouts Meet. Для этого каждый ученик должен зарегистрироваться, зайти через общую школьную почту и указать в своем аккаунте фамилию и инициалы. Важный момент: урок по видеосвязи по правилам может начинаться не раньше, чем с 10.35 утра (то есть с третьего урока).



Все устанавливают микрофон, камеру (например, если проводится самостоятельная работа и учителю нужно следить за учениками). Камеру можно включать только по одному, чтобы система не сломалась. Видеосвязь можно также включать со смартфона.



Однако массовый переход на дистанционный формат нельзя назвать гладким: из-за неожиданно большой нагрузки электронный журнал дает сбой, ученики периодически сталкиваются с техническими неполадками. Но в этих случаях тоже есть решение: пока специалисты устраняют возникающие проблемы, школьникам помогут специальные приложения, которые можно скачать на мобильный телефон.

