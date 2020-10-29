Владимир Ворсобин - из Белоруссии: Стачки на предприятиях уже закончились. Ситуация успокаивается
Валентин Алфимов и Мария Баченина рассказывают о ситуации в Белоруссии, ограничениях для соцсетей на время президентских выборов в США и новых критериях оценки бедности
Владимир Ворсобин - из Белоруссии: Стачки на предприятиях уже закончились. Ситуация успокаивается
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