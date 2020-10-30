Пять атак на Францию: власти вводят в стране антитеррористический план
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, удастся ли остановить теракты во Франции, к чему приведет увольнение начальника МВД Белоруссии и как россиянка стала автором фейка о связях Трампа с Россией
Пять атак на Францию: власти вводят в стране антитеррористический план
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