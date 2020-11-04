Андрей Ковалев: Некоторые думают, что если выиграет Трамп, то для России наступят золотые времена. Но жесточайшие санкции ввел против России именно Трамп!
Антикризисные советы и размышления от простого московского миллиардера
Андрей Ковалев: Некоторые думают, что если выиграет Трамп, то для России наступят золотые времена. Но жесточайшие санкции ввел против России именно Трамп!
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