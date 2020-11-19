2020-11-19T13:27:40+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

За что задержали бывшего федерального министра и губернатора Михаила Меня

Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают задержание высокопоставленного чиновника, сокращение мигрантов и 76 место России в «рейтинге процветания»

За что задержали бывшего федерального министра и губернатора Михаила Меня

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