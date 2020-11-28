28 Нояб. 2020 2020-11-28T01:20:31+03:00

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Культурный человек — кто он? 00:00 00:00

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема программы:«Культурный человек — кто он?». Нужно ли высшее образование культурному человеку?

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования @institutdetstva при поддержке Министерства просвещения РФ.#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Спикеры:

Ксения Корнева - актриса, КВНщица, участница шоу «Уральские пельмени» и актриса популярного сериала СТС «Корни»;

Луиза-Габриэла Бровина - тик токер, актриса;

Наталья Николаевна Казначеева - ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО , кандидат педагогических наук.

Команда ведущих:

Петр Безменов 17 лет; Юлия Голдовская 15 лет; Егор Рева 14 лет, Илья Ряжский 14 лет; Анджелина Трошина 13 лет.