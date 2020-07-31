Тунеядцев станет больше? Профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе со слушателями и экспертами, сколько денег и как долго должен получать безработный, что сейчас происходит в Минске и могут ли медики выкладывать свои фото с пляжа в соцсетях
Тунеядцев станет больше? Профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз
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