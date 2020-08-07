На выборах президента Белоруссии уже проголосовало 22,47% избирателей, у россиян появится выходной для диспансеризации, первую дамскую парковку в Казани закрыли по требованию прокуратуры и ГИБДД
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
На выборах президента Белоруссии уже проголосовало 22,47% избирателей, у россиян появится выходной для диспансеризации, первую дамскую парковку в Казани закрыли по требованию прокуратуры и ГИБДД
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