2020-08-07T18:00:05+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Как Цой стал неотъемлемой частью нашего культурного кода

Режиссер Юрий Грымов говорит с президентом Петербургского рок-клуба, организатором первого стадионного концерта группы «Кино» Александром Семеновым о русском и советском роке

Как Цой стал неотъемлемой частью нашего культурного кода

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