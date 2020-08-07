Как Цой стал неотъемлемой частью нашего культурного кода
Режиссер Юрий Грымов говорит с президентом Петербургского рок-клуба, организатором первого стадионного концерта группы «Кино» Александром Семеновым о русском и советском роке
Как Цой стал неотъемлемой частью нашего культурного кода
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