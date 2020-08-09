В Беларуси завершены выборы президента: Гигантские очереди и рекордная явка
Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым обсуждают, чем запомнятся сегодняшние выборы Президента Беларуси
В Беларуси завершены выборы президента: Гигантские очереди и рекордная явка
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