2020-08-09T23:14:42+03:00
Темы дня
Владимир ВОРСОБИНАндрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

В Беларуси завершены выборы президента: Гигантские очереди и рекордная явка

Гигантскими очередями сопровождались выборы президента Белоруссии в августе 2020 года. Фото: Наталия Федосенко/ТАССГигантскими очередями сопровождались выборы президента Белоруссии в августе 2020 года. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым обсуждают, чем запомнятся сегодняшние выборы Президента Беларуси

В Беларуси завершены выборы президента: Гигантские очереди и рекордная явка

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 37.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Августа 2020 12:05 - 12:05

Интересное

Тема: «Никогда не забуду, как меня пытались расстрелять». Корреспонденты «КП» - о грузино-осетинском конфликте спустя 12 лет

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН, Андрей БАРАНОВ, Иван ПАНКИН, Надана ФРИДРИХСОН
07:30
21:30
7 Мая 2020 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Николай Платошкин: Попова заявила, что 46% болеют коронавирусом бессимптомно. Это как? Бессимптомная болезнь - это всё равно, что безалкогольная водка

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
МВД Белоруссии: Информации о пострадавших при протестах в Минске нет
Видео наезда автозака на протестующих в Минске появилось в сети
За 5 лет коммунальные платежи россиян выросли на 35%
Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие
В Минске слышны взрывы
ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов
Из Минска сообщают о взрывах в центре столицы Белоруссии
Силовики пытаются разогнать демонстрантов в Минске
Силовики взяли под контроль район Старого города в Минске
Светлана Тихановская: Мы победили свой страх и безразличие
В Минске есть раненые, на улице дежурят скорые
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила более 84%
Белоруссия: Милиция переходит на сторону протестующих?
В центре Минска начали сооружать баррикады
Автозак въехал в толпу людей на проспекте Машерова
Слуцкий призвал не допускать провокаций после выборов в Белоруссии
Команда Тихановской назвала участки, на которых, по их данным, Светлана победила
Тихановская собирается обжаловать результаты президентских выборов в Белоруссии
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом