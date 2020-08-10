Маргарита Симоньян: В Минске задержан наш корреспондент Костя Придыбайло. Я в бешенстве
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с главным редактором телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, что происходит в соседней стране
Маргарита Симоньян: В Минске задержан наш корреспондент Костя Придыбайло. Я в бешенстве
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.