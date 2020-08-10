2020-08-10T21:12:47+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Маргарита Симоньян: В Минске задержан наш корреспондент Костя Придыбайло. Я в бешенстве

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.Фото: РИА Новости

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с главным редактором телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, что происходит в соседней стране

Маргарита Симоньян: В Минске задержан наш корреспондент Костя Придыбайло. Я в бешенстве

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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