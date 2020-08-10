2020-08-10T15:06:46+03:00
Под капотом
Кирилл МАНЖУЛА

Важные работы при техобслуживании, которые все забывают сделать

Проходим плановое техобслуживание: о чем важно не забыть, рассказывает Кирилл Манжула

Важные работы при техобслуживании, которые все забывают сделать

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 3.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Стало известно, когда стартует программа кэшбека за отдых в России
Новая серия «Простоквашино» за три дня набрала полмиллиона просмотров
Стало известно местонахождение задержанного в Минске российского военкора Семена Пегова
На Белорусском металлургическом заводе приостановили работу
Россия и Кипр договорились изменить условия налогового соглашения
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников за просрочку до 31 декабря
Вирусолог объяснил, что будет если человек заразится гриппом и COVID-19 одновременно
Эксперт: вопрос с 33 задержанными в Минске россиянами решится в ближайшее время
Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета
На третий день протестов в Бейруте правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
«День за два»: Мишустин заявил, что пенсионный стаж медиков будет рассчитан по-новому
В России стартует программа кэшбэка в ночь с 20 на 21 августа
Путин поздравил Вениамина Смехова с юбилеем
В Роскосмосе хотят украшать ракеты хохломой и гжелью
ЦБ смягчает условия для банков по выдаче потребительских кредитов
Политолог назвал двух главных союзников Лукашенко
Выборы президента Беларуси 2020: Кандидат Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК
СУ-27 вновь вылетел на перехватил самолетов-разведчиков США над Черным морем
Предварительные итоги выборов президента Беларуси 2020: У Лукашенко 80,08% голосов, у Тихановской - 10,09 %
Коронавирус у Антонио Бандераса: Что известно о состоянии актера
ВОЗ заявил, что число инфицированных СOVID-19 на этой неделе достигнет 20 миллионов
В правительстве ожидают регистрацию российской вакцины от коронавируса в ближайшее время
Названы регионы России, в которых доля людей с антителами к коронавирусу выше всего
Анна Попова сообщила, что коронавирус в объектах окружающей среды не нашли
Новый способ изменить кредитную историю признали важным и полезным
В ВОЗ посчитали, сколько денег понадобится на обеспечение всех людей мира вакциной от коронавируса
Лукашенко cчитает, что протестующими в Минске управляли из Чехии, Польши и Британии
Фельдшер назвала главный симптом, отличающий COVID-19 от ОРВИ
Лукашенко рассказал о действиях силовиков в ходе протестов