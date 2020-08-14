14 Авг. 2020 2020-08-14T15:40:12+03:00

Все реки текут... вспять: зачем разворачивали реки и нужно ли это сегодня 00:00 00:00

Эксперт: Везиров Абиль Ризаиевич — Начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения « Центра развития водного хозяйства».

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.