Все реки текут... вспять: зачем разворачивали реки и нужно ли это сегодня
Рассказываем о мегапроектах прошлого и их последствиях
Все реки текут... вспять: зачем разворачивали реки и нужно ли это сегодня
Эксперт: Везиров Абиль Ризаиевич — Начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения « Центра развития водного хозяйства».
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