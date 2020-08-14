2020-08-14T15:40:12+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Все реки текут... вспять: зачем разворачивали реки и нужно ли это сегодня

Рассказываем о мегапроектах прошлого и их последствиях

Все реки текут... вспять: зачем разворачивали реки и нужно ли это сегодня

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Эксперт: Везиров Абиль Ризаиевич — Начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения « Центра развития водного хозяйства».

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