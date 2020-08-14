2020-08-14T19:41:27+03:00
[НЕ]фантастика
4
Владимир ТОРИН

Реакция Лукашенко на протесты: полный отрыв от реальности или хорошая мина при плохой игре?

Писатель Владимир Торин обсуждает с экспертами, к чему приведут массовые протесты в Белоруссии

Реакция Лукашенко на протесты: полный отрыв от реальности или хорошая мина при плохой игре?

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