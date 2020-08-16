Аслан Рубаев: Кроме Лукашенко, никто Союзного государства не обещает. А для нас это стратегически важно
Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с политологом Асланом Рубаевым обсуждают, какое будущее у совместных российско-белорусских проектов
Аслан Рубаев: Кроме Лукашенко, никто Союзного государства не обещает. А для нас это стратегически важно
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