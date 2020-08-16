2020-08-16T15:54:53+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Аслан Рубаев: Кроме Лукашенко, никто Союзного государства не обещает. А для нас это стратегически важно

Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с политологом Асланом Рубаевым обсуждают, какое будущее у совместных российско-белорусских проектов

Аслан Рубаев: Кроме Лукашенко, никто Союзного государства не обещает. А для нас это стратегически важно

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Национальный вопрос

Тема: «Есть ощущение, что Лукашенко остается на второй срок»: корреспондент «Комсомольской правды» передает из Беларуси

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Олег НЕМЕНСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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