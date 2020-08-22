2020-08-22T18:19:07+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВИлья СЕРЕДА

Не в кота корм: откуда берется и как сгоняется лишний вес у животных

Антон Челышев и Илья Середа вместе с экспертами обсуждают проблемы животных и их хозяев

Не в кота корм: откуда берется и как сгоняется лишний вес у животных

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30 Мая 2020 17:03 - 18:02

Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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