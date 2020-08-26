2020-08-26T19:31:20+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Союзное государство: реальный Союз или просто объединение номенклатур двух стран

Владимир Ворсобин обсуждает с членом комитета Госдумы по делам СНГ Артемом Туровым, нужна ли России интеграция с Белоруссией

Союзное государство: реальный Союз или просто объединение номенклатур двух стран

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