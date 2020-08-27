27 Авг. 2020 2020-08-27T01:01:34+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

27 августа. Начало нефтедобычи в США, введение пятидневки в СССР, гибель хоккеиста Валерия Харламова, премьера фильма «Мэри Поппинс» 00:00 00:00

27 августа. В этот день в разные годы:

1859 год - была пробурена первая нефтяная вышка в США.

1929 год - введение пятидневной рабочей недели в СССР.

1981 год - гибель хоккеиста Валерия Харламова.

1964 год - в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Диснея «Мэри Поппинс».

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