2020-08-27T01:01:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 августа. Начало нефтедобычи в США, введение пятидневки в СССР, гибель хоккеиста Валерия Харламова, премьера фильма «Мэри Поппинс»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 августа. Начало нефтедобычи в США, введение пятидневки в СССР, гибель хоккеиста Валерия Харламова, премьера фильма «Мэри Поппинс»

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27 августа. В этот день в разные годы:

1859 год - была пробурена первая нефтяная вышка в США.

1929 год - введение пятидневной рабочей недели в СССР.

1981 год - гибель хоккеиста Валерия Харламова.

1964 год - в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Диснея «Мэри Поппинс».

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