2020-08-27T16:54:21+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Белоруссии, Путин дал интервью ВГТРК, Черчесов представил состав сборной России

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня

Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Белоруссии, а Путин дал интервью ВГТРК

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