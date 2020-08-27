Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Белоруссии, Путин дал интервью ВГТРК, Черчесов представил состав сборной России
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Белоруссии, а Путин дал интервью ВГТРК
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