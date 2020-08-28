2020-08-28T17:19:00+03:00
[НЕ]фантастика
4
Владимир ТОРИН

Перевороты будущего. Как меняются цветные революции

Писатель Владимир Торин обсуждает с работавшими на последних революциях журналистами КП и политологами, как легко свергаются режимы

Перевороты будущего. Как меняются цветные революции

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