2020-08-31T19:34:54+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Назад в каменные джунгли: как нужно обрабатывать животных после возвращения с дачи и что они могут оттуда «привезти»

Антон Челышев и Илья Середа вместе с экспертами обсуждают проблемы животных и их хозяев

Назад в каменные джунгли: как нужно обрабатывать животных после возвращения с дачи и что они могут оттуда «привезти»

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30 Мая 2020 17:03 - 18:02

Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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