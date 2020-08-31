Лукашенко приедет в Москву в течение двух недель, треть россиян считает, что подростки должны подрабатывать во время учебы в школе, синоптики предупредили о сильных морозах зимой
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
Лукашенко приедет в Москву в течение двух недель, треть россиян считает, что подростки должны подрабатывать во время учебы в школе, синоптики предупредили о сильных морозах зимой
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