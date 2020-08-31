31 Авг. 2020 2020-08-31T22:48:28+03:00

Михаил Делягин: Все силы педагогов переориентированы с обучения детей на выполнение ограничений, которые иногда производят впечатление откровенного безумия 00:00 00:00

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