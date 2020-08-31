Михаил Делягин: Все силы педагогов переориентированы с обучения детей на выполнение ограничений, которые иногда производят впечатление откровенного безумия
Известный экономист - о начале учебного года по новым стандартам, ситуации в Белоруссии и неожиданном 5 месте российской экономики
Михаил Делягин: Все силы педагогов переориентированы с обучения детей на выполнение ограничений, которые иногда производят впечатление откровенного безумия
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