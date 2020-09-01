2020-09-01T22:56:54+03:00
Россия в движении
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕ

Безопасный День знаний

Наталья Агре и Антон Челышев вместе с экспертами обсуждают, как вопросы безопасности дорожного движения включены в образовательную программу обучения школьников

Безопасный День знаний

00:00
00:00

Эксперты в студии:

- Лариса Фальковская, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России;

- Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Республике Башкортостан полковник полиции;

- Олег Богун, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции;

- Андрей Панасович, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Липецкой области, полковник полиции.

Скачать передачу [mp3, 43.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Августа 2020 20:03 - 21:02

Россия в движении

Тема: Безопасность дорожного движения в ключевых курортных регионах на пике сезона

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ, Наталья АГРЕ

В гостях: Александр ЗОЛОТАРЕВ, Сергей ПРИМАКОВ, Анатолий БОРИСЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты
«Мы никогда не сдадимся»: Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, послужившие причиной теракта в редакции
Мишустин выделил на выплаты борющимся с коронавирусом медикам почти 22 миллиарда рублей
С 7 сентября Греция открывает границу для россиян
Камера видеонаблюдения сняла начало ссоры актера Юрия Шлыкова с грузчиками
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 2 сентября 2020 года
Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре
В Минпросвещения рассказали, какие школьные предметы включают в себя правила дорожного движения
Госавтоинспекция: В ЮПИД растят поколение детей, которые будут соблюдать правила дорожного движения
Скончался экс-омбудсмен России Олег Миронов
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Журналистов «КП-Беларусь», которых задержали во время работы, будут судить
Причина смерти Бориса Клюева: артист боролся с раком легких
«Будет достроен»: Меркель ответила на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2»
Личный врач Трампа рассказал о состоянии здоровья президент США
Онколог назвал скрытые признаки, указывающие на рак кожи
У офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой
МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»
Михаил Мишустин поддержал просьбу Вениамина Кондратьева об обновлении в Краснодарском крае автопарка «скорых»
Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
МИД Дании вызвал российского посла из-за перехвата Су-27 самолетов НАТО
Samsung назвал дату продаж нового гибкого смартфона