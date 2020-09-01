Безопасный День знаний
Наталья Агре и Антон Челышев вместе с экспертами обсуждают, как вопросы безопасности дорожного движения включены в образовательную программу обучения школьников
Безопасный День знаний
Эксперты в студии:
- Лариса Фальковская, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России;
- Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Республике Башкортостан полковник полиции;
- Олег Богун, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции;
- Андрей Панасович, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Липецкой области, полковник полиции.