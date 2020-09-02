Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин
Дмитрий Делинский обсуждает главные автомобильные новости вместе с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми
Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин
Главные темы:
- Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин
- Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов
- Отдых на обочине вместо штрафа за превышение скорости
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Дальнобойная альтернатива: Грузовики ближайшего будущего
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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