2020-09-02T13:48:44+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин

Дмитрий Делинский обсуждает главные автомобильные новости вместе с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми

Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин

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Главные темы:

- Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин

- Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов

- Отдых на обочине вместо штрафа за превышение скорости

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Дальнобойная альтернатива: Грузовики ближайшего будущего

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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