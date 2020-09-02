2 Сент. 2020 2020-09-02T13:48:44+03:00

Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин 00:00 00:00

Главные темы:

- Молоточки закончились: Выделенки в Москвы закрывают для обычных машин

- Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов

- Отдых на обочине вместо штрафа за превышение скорости

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Дальнобойная альтернатива: Грузовики ближайшего будущего

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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