Тоска смертная: опубликован список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года-2020»
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается автомобилей и их хозяев
Тоска смертная: опубликован список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года-2020»
Главные темы:
- Тоска смертная: опубликован список претендентов на звание "Всемирный автомобиль года-2020".
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Проточка тормозных дисков: пустая трата денег или реальное решение проблем.
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- От техосмотра до электронных ПТС: какие изменения ждут автомобилистов этой осенью.
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Народный или антинародный? Новый Volkswagen Polo.
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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