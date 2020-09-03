2020-09-03T12:06:47+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Тоска смертная: опубликован список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года-2020»

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается автомобилей и их хозяев

Тоска смертная: опубликован список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года-2020»

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Главные темы:

- Тоска смертная: опубликован список претендентов на звание "Всемирный автомобиль года-2020".

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Проточка тормозных дисков: пустая трата денег или реальное решение проблем.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- От техосмотра до электронных ПТС: какие изменения ждут автомобилистов этой осенью.

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Народный или антинародный? Новый Volkswagen Polo.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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