2020-09-06T11:50:59+03:00
Доброволец
Антон ЧЕЛЫШЕВАлександра КАЛАШНИКОВА

«Стать другой!» - как помочь женщинам развиваться и менять свой образ жизни к лучшему

Программа о настоящем смысле жизниПрограмма о настоящем смысле жизни

Антон Челышев и Александра Калашникова обсуждают с амбассадорами проекта «Я стала другой» актрисой Кариной Мишулиной и телеведущей Ириной Сашиной, какие возможности открывает участие в этом проекте женщин из малообеспеченных и многодетных семей

«Стать другой!» - как помочь женщинам развиваться и менять свой образ жизни к лучшему

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В гостях: Никита ТИХОНОВ-РАУ, Ксения МИШОНОВА, Тимур ВАЙНШТЕЙН, Александра БАБКИНА, Надежда ЖУКОВСКАЯ
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