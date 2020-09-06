«Стать другой!» - как помочь женщинам развиваться и менять свой образ жизни к лучшему
Антон Челышев и Александра Калашникова обсуждают с амбассадорами проекта «Я стала другой» актрисой Кариной Мишулиной и телеведущей Ириной Сашиной, какие возможности открывает участие в этом проекте женщин из малообеспеченных и многодетных семей
«Стать другой!» - как помочь женщинам развиваться и менять свой образ жизни к лучшему
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