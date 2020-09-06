В Минпросвещения рассказали о сроках ВПР в школах, белорусские IT-компании могут переехать в Россию, Ефремов считает, что ему дадут 8 лет
Елена Афонина обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
В Минпросвещения рассказали о сроках ВПР в школах, белорусские IT-компании могут переехать в Россию, Ефремов считает, что ему дадут 8 лет
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