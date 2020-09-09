Не кино, а дно. Голливуд выдвинул новые требования к фильмам: не менее трети женщин, меньшинств, ЛГБТ и инвалидов
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают новые требование к номинантам на «Оскар», интервью Лукашенко российским СМИ и упрощение правил нашей орфографии
Не кино, а дно. Голливуд выдвинул новые требования к фильмам: не менее трети женщин, меньшинств, ЛГБТ и инвалидов
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