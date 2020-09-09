Александр Дугин: Требования Голливуда к фильмам-номинантам на «Оскар» содержат все признаки тоталитарного режима
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, захватят ли новые стандарты американского кино умы россиян, нужно ли исключать иностранный язык из числа обязательных экзаменов и началась ли в стране анархия
Александр Дугин: Требования Голливуда к фильмам-номинантам на «Оскар» содержат все признаки тоталитарного режима
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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